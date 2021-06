Muore a 100 anni. Oggi l’addio a nonna Carmela

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Muore a 100 anni, addio a nonna Caterina Affinito. Figura importante per la città di Teverola, la signora era una delle donne più longeve della provincia di Caserta. Nata nel 1921 è stata una grande lavoratrice e una volta in pensione, non ha mai smesso di essere attiva. Vedova di Armando Armandini, madre di Nicola, Benito, Adriana, Angela, Palmiro, Giovanni e Lucio, lascia nel dolore profondo i numerosi nipoti e pronipoti. Va via un volto storico della città, un esempio di umiltà, determinazione e costanza, una donna di altri tempi, la cui dipartita getta nello sconforto l’intera comunità. I funerali si svolgeranno oggi alle 16:30 a Teverola.