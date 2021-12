Muore a 101 anni. Oggi l’addio a nonna Teresa

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Addio a nonna Teresa Vitale 101 anni. Si è spenta la longeva nonnina di Casaluce, aveva 101 anni. La “donna generosa dal cuore saggio”, come amano definirla i cittadini, aveva compiuto 101 anni, nata nel 1920. Teresa è venuta a mancare tra le braccia dei suoi tantissimi nipoti, che sempre le hanno dato affetto e consolazione. La donna vedova, lascia gli amati figli, oltre i tanti nipoti e pronipoti. I funerali saranno celebrati oggi alle 15:00 presso la Chiesa di S. Maria ad Nives a Casaluce. L’intera cittadinanza si è stretta attorno alla “grande” di Casaluce, assieme ai nipoti, alle autorità civili, religiose e militari. Una donna dal cuore tenero e dal pugno fermo. Ha badato ai suoi tanti figli con miserevole amore e con fermezza dopo la morte del marito. Amava parlare con i tanti giovani che andavano a visitarla di tanto in tanto. Teresa è stata una donna che ha vissuto i due conflitti mondiali e che ha visto la morte del marito. La ricetta per arrivare a cento anni? Per lei era vivere con il sorriso nonostante tutto.