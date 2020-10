Muore a 14 anni dopo aver lottato contro un terribile male, oggi l’ultimo saluto ad Eugenio

DRAGONI (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e lacrime ai funerali del 14enne Eugenio Ruberto. Oggi alle ore 15 , presso la parrocchia Annunziata in Dragoni, è stata celebrata la Santa Messa in memoria del ragazzo. Presenti numerosi amici del 14enne, che ha lottato per 13 mesi contro un terribile male, i genitori Remigio e Giuseppina e la sorella Francesca. Ma non solo, tanti cittadini e familiari per l’ultimo addio allo splendido guerriero. La storia di Eugenio è stata raccontata durante il percorso doloroso della malattia attraverso una pagina FB e un blog, curato dal 14enne e dal padre, un diario quotidiano sulle tappe e gli ostacoli che il ragazzo e la famiglia hanno dovuto affrontare per combattere questo terribile male, che ha portato via un ragazzo pieno di vita e di voglia di vivere. Tanti i messaggi di addio e applausi al passaggio della bara bianca di Eugenio.