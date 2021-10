Muore a 4 anni. Addio al piccolo Andrea Pio

RECALE/CAPODRISE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio al piccolo Andrea Pio Cecere 4 anni, angioletto volato via. Oggi una terribile notizia giunge nei comuni casertani, dove si apprende della prematura e innaturale dipartita di un bellissimo e dolcissimo bambino, di soli 4 anni, che si trovava ricoverato per motivi di salute presso il Monaldi di Napoli, dove il suo cuoricino si è fermato. Il piccolo lascia il padre Giovanni Battista, la madre Carmela, dopo aver lottato come un leone contro il male. Il padre Giovanni, è titolare di un supermarket in via Santa Croce a Capodrise. I funerali saranno celebrati domani alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria dell’Assunta a Recale. Centinaia i messaggi di addio per il piccolo campione.