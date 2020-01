Muore a 44 anni. Lascia un figlio piccolo

QUALIANO – (Christian e Lidia de Angelis) Addio Rossella Musella, madre vola via. Altra vittima della terra dei fuochi, Franca Rossella Musella aveva solo 44 anni, originaria di Piscinola, sposata con Antonio Apice, aveva un figlio piccolo, che amava tantissimo, Carlo. Ieri sera si è spenta a causa del male, contro cui ha combattuto, ma non è riuscita a sconfiggerlo. Un dolore per tutti, la comunità è sotto shock, i funerali si sono svolti stamani alle 9:30 presso Parrocchia di Maria SS Immacolata a Qualiano (NA). In tantissimi presenti per l’ultimo saluto a questa giovane donna, simpatica, generosa, gentile, sempre solare e disponibile, che ora non c’è più. In poche ore centinaia i messaggi di amici e parenti per dirle addio, eccone alcuni tra i più commoventi.

F Ida: “Tt questo nn è giusto ci hai lasciato un vuoto immenso in tt noi ,una cosa che a sconvolti tt noi in un attimo Rosaria ricordati una cosa io ti vorrò sempre bene e i miei ricodi con te nn saranno moltissimi ma ci sono e io lo conserverò con me x sempre ️adesso sei diventata un angelo devi vegliare su tuo figlio e su tuo marito ,tvb a cugi riposa in pace Rosaria Musella!“.

MariarosariaeCarmine B: “Ti ho voluto bene come ad’una sorella e te ne voglio ancora di bene.Il vuoto che hai lasciato sarà incommabile 6 l’angelo più bello e dolce che il paradiso potesse avere..Veglia da lassù il tuo piccolo Carlo come facevi sempre…Riposa in pace Rosaria Musella mi mancherai un casino.. Ciao sorellona mia!“.