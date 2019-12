CESA (Lidia e Christian de Angelis) – Lutto in paese: si spegne Luigi Candida, 65 anni.

L’uomo lascia nel dolore l’amata moglie Cristina Borzacchiello e le splendide figlie Michela e Marialuisa, oltre ai tanti amici e concittadini, affranti per la perdita avvenuta in questi giorni natalizi. I funerali sono stati celebrati presso la Parrocchia di S. Cesario a Cesa, tra lacrime e applausi per l’ultimo saluto a Luigi.