Muore a 8 anni per una crisi respiratoria. Oggi l’ultimo saluto al piccolo Antonio Cioffo

Applausi e palloncini bianchi al passaggio della bara bianca

ARIENZO/SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Stamani alle 11 si sono celebrati i funerali del piccolo di 8 anni Antonio Cioffo, figlio di Arturo, Anna e fratellino di Junior. Il padre del piccolo è originario di San Cipriano, dove l’intera comunità, oltre a quella di Arienzo, è sotto shock per questo lutto. Il piccolo è stato colto da una crisi respiratoria mentre si trovava nella sua abitazione. I medici del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere. Stamani nella Chiesa di S. Andrea Apostolo ad Arienzo, lacrime, applausi e un lancio di palloncini bianchi hanno accompagnato il passaggio della piccola e bianca bara.

Questo il toccante addio dell’istituo frequentato da Antonio, IC Gesuè – S. Felice a Cancello: “Un Angelo stanotte è sceso in terra, ha preso Antonio Cioffo, 8 anni, alunno di seconda primaria, e cullandolo l’ha trasportato tra le braccia di Dio Padre. Nel buio di una notte gelida un dolore indescrivibile ha inondato i cuori e le menti degli affranti genitori, del fratellino, dei nonni, dei familiari tutti. Perché? Una domanda senza risposta se non si è sostenuti dalla fede e pronti alla cristiana rassegnazione.Venerdì scorso era a scuola, mostrava orgoglioso le nuove scarpe rosse, giocava coi compagni rispettando le regole e le distanze, collaborava con le maestre che, inebetite, inconsolabili, increduli piangono come “seconde mamme” . I compagni di classe chiedono quando arriva.. Un alunno è per sempre, sarà sempre con noi che ritenevamo scontato un lungo percorso insieme, per sognare un futuro meraviglioso da costruire giorno per giorno. Ora resterà custodita per sempre nei nostri cuori ogni singola ora trascorsa insieme, anche se ci sentiremo incompleti e niente e nessuno colmera’ questo vuoto, questo dolore immenso. Da oggi il suo sorriso splendera’ sui visi di ogni bambino.Signore dona al suo spirito l’eterno riposo e la Tua luce lo accolga, custodisca e rallegri, dona ai familiari ed a noi, comunità scolastica, la forza per superare questo triste momento. Ciao Antonio, gioca felice e sereno con gli Angeli.”

Questo l’addio del Coro parrocchiale S.Andrea Apostolo-Arienzo: “Daniele, Paolo, Antonio…Bambini della terra di Arienzo, Angeli del nostro tempo. Figli amatissimi che siete in Cielo, quando siete nati tra le nostre braccia, avete riempito la nostra esistenza, incidendo nel nostro cuore una profonda e dolcissima traccia. Grazie a voi siamo diventati genitori, creatori importanti di una vita nuova, attraverso voi abbiamo conosciuto il volto gratuito dell’amore, che sa confortare anche il nostro grande dolore. Con voi abbiamo gustato i momenti più belli che il Signore ci ha regalato e siamo cresciuti insieme, nella gioia del mondo stupendo che ci avete portato. Ora che siete nati tra le braccia del Padre, aiutateci di nuovo a trasformare il nostro fragile cuore sulla via dell’amore. Elevate i nostri occhi al di sopra dei limiti e del tempo, dei piccoli confini umani, nella fede, per renderli capaci di guardare ciò che non si vede. Dilatate le pupille dei nostri cuori alle meraviglie del Cielo, per contemplare il volto dell’Amore vero. Ed ora vi imploriamo, amatissimi figli, stringeteci forte forte e fateci rinascere tra le vostre braccia, dateci pace, forza, speranza. Amen!”