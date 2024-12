Muore a soli 37 anni, una città sotto shock

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – La comunità di Casal di Principe è in lutto per la prematura e dolorosa scomparsa di Amalia Borrata, una donna di soli 37 anni, che ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di chi l’ha conosciuta. Amalia, ricordata da tutti per la sua dolcezza e bellezza, lascia nel dolore i genitori, gli amici e numerosi familiari.

La notizia della sua morte ha sconvolto la città, suscitando una serie di messaggi di cordoglio e di addio da parte di chi l’ha incontrata nel corso della sua vita. In tanti hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia, condividendo il loro dolore e ricordando la figura di Amalia con affetto.

I funerali si terranno domani, 27 dicembre, alle 10:30 nella Chiesa di San Nicola a Casal di Principe, dove amici e familiari potranno rendere l’ultimo saluto a una persona che ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità.

In questo momento di grande tristezza, il pensiero di tutti è rivolto alla famiglia di Amalia, che affronta questa difficile prova con la speranza di trovare conforto nell’amore e nel supporto di chi la circonda.