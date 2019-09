MONDRAGONE (red.cro.) – Alla fine non ce l’ha fatta il 60enne Shyryn Siarhei, bielorusso, che ieri ha avuto un malore durante un bagno in mare ieri, non distante dall’albergo International. L’uomo è stato soccorso dai bagnini della spiaggia ma, nonostante i tentativi di rianimarlo, la vittima di questo sfortunato evento è spirata proprio sulla spiaggia.