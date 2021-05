Muore bimbo di nove anni dopo una lunga battaglia contro il male

AFRAGOLA (Lidia e Christian de Angelis) – Terribile lutto, muore bambino di 9 anni. Si tratta di Gabriel, venuto a mancare in queste ultime ore dopo una lunga lotta contro il male della Terra dei Fuochi. Il bambino era originario di Afragola.

Gabriel era stato ricoverato tempo fa al Pausillipon e poi all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Una perdita, questa, che ha colpito molto la cittadina napoletana. Il piccolo guerriero lascia il padre, la madre e l’intera comunità nel dolore. Domani l’ultimo saluto ad Afragola, con i funerali che si svolgeranno in forma privata.

Padre Maurizio Patriciello “La “ Terra dei fuochi” continua a mietere piccole vittime. Gabriel è volato in cielo. Ancora una volta siamo senza parole. Prega per noi, dolcissimo angelo. Prega per questa nostra terra tormentata e bella.“