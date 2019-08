SUCCIVO (red.cro.) – E’ deceduto a soli 33 anni Onorato Lampitelli, per un tumore che l’ha portato via in queste ore. Chiamato Cecchino per le sue abilità balistiche nello sport, la sua morte ha sconvolto Succivo e i paesi del circondario.

Alla famiglia di Onorato e alla sua fidanzata sono arrivate le condoglianze di tutto l’intero popolo atellano e della classe politica di Succivo.