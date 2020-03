SESSA AURUNCA (red.cro.) – In queste ore sono stati esaminati i tamponi di 3 differenti pazienti dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, rispettivamente di 75, 90 e 32 anni. Proprio quest’ultimo soggetto, il più giovane, è deceduto a causa alle complicazioni di una crisi respiratoria. L’esito del test per capire se il paziente 32enne fosse stato affetto da coronavirus ha dato esito negativo. Stesso risultato anche per i due pazienti, ancora ricoverati in struttura.