Muore dopo il ritorno dall’ospedale. Si muove la Procura

MARCIANISE – Sono stati celebrati ieri i funerali di Raffaella Moriello, la 38enne mamma deceduta giovedì mattina nella sua abitazione di località Tufano ad Anagni. La procura di Santa Maria Capua Vetere segue il caso con il sostituto procuratore Bosso e ha chiesto di tenere la salma a disposizione per eventuali accertamenti.

Al momento non ci sono nè indagati nè sono state ravvisate responsabilità di carattere penale. Secondo quanto ricostruito la donna, che si era trasferita da Marcianise a Roma, era andata in ospedale a Frosinone mercoledì per un mal di pancia. Dopo essere stata sottoposta a diversi esami, è tornata a casa dal suo bimbo di appena 4 anni. Giovedì mattina Raffaella si è sentita di nuovo male e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, come abbiamo già scritto in un altro articolo.