SANTA MARIA CAPUA VETERE – Triste episodio a Santa Maria Capua Vetere nella giornata di ieri, sabato.

Un uomo di 82 anni, originario proprio della città del Foro, ha avuto un improvviso malore mentre si trovava nel centro storico sammaritano.

Un malessere che lo ha fatto stramazzare al suolo. I soccorsi del 118 si sono recati rapidamente in via Vittorio Emanuele, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.