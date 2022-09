Muore dopo una visita in ospedale. Medico assolto

CASAGIOVE – Un medico del pronto soccorso dell’ospedale di Caserta, P.R. è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo: non avrebbe infatti diagnosticato un infarto in atto ad un paziente di 57 anni di Casagiove che poi è morto una settimana dopo. La sentenza è stata emessa dal giudice De Santis del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Al 57enne che lamentava un dolore alla zona retrosternale fu somministrato un antidolorifico. Dopo 7 giorni, morì per un’anossia cerebrale. Il pm aveva chiesto due anni di reclisione senza sospensione della pena.