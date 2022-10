Muore in clinica dopo un’operazione. I parenti sporgono denuncia

MADDALONI – Sulla morte di Angelina Merola, 61 anni della località Pioppo Lungo a Maddaloni è stata sporta denuncia. La donna è deceduta nella clinica San Michele. I funerali sono stati celebrati giovedì scorso. La paziente era stata operata alla tiroide. Veniva riferito che l’intervento era riuscito ma la signora venerdì 7 ottobre è deceduta, come riferito ai familiari. Nella sala mortuaria alle richieste dei familiari i medici riferivano spiegazioni giudicate dai congiunti non esaurienti. La causa della morte, riferivano, era dovuta ad una perdita di sangue scaturita dalla riapertura della ferita. I parenti hanno dunque sporto denuncia e sarà l’autopsia a dover chiarire le cause del decesso. La donna lascia il marito Pasquale Merola, 4 figli e 5 nipoti.