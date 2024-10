Muore neonato all’OSPEDALE DI CASERTA. Quasi un milione di risarcimento ai genitori e al fratellino, ma c’è il ricorso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – 734 mila euro. È questa la somma che l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e la compagnia assicurativa della struttura, la AM Trust, dovranno pagare ai genitori di P.S., bimbo deceduto dopo la nascita avvenuta nel nosocomio di via Palasciano.

Un caso di malasanità che ha visto la sentenza emessa nello scorso aprile.

Il giudice Scalera del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato la responsabilità dell’ospedale di Caserta per la morte del neonato, attestando come somma risarcitoria 300 mila euro a testa per i genitori e 134 per uno dei fratellini di P.S., oltre al pagamento delle spese legali e del consulente del tribunale.

Ma sulla sentenza ha presentato ricorso la compagnia assicurativa AM Trust, alla quale da qualche giorno si è collegata anche la struttura guidata dal direttore generale Gaetano Gubitosa.

L’avvocato Renato Lancuba, che ha seguito il processo in primo grado, riceverà la somma di 11 mila euro per continuare il suo lavoro in corte di Appello.