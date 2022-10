Muore neonato. Scatta l’indagine dopo la denuncia dei genitori

PORTICO DI CASERTA – Drmma per due giovani residenti a Portico di Caserta. Il loro primo figlio è morto subito dopo la nascita. La giovane ha raccontato, nella denuncia presentata alle forze dell’ordine, che si trovava ricoverata in una clinica casertana per una parto naturale. La gravidanza era giunta al termine, regolarmente e senza intoppi. Le contrazioni non erano sufficienti e quindi la ginecologa ha deciso di stimolare il parto, 36 ore dopo il ricovero. Qualcosa però è andato storta in sala parto dove era presetne anche la nonna materna del piccolo. Una volta venuto alla luce il bimbo è stato portato via. Secondo la donna, i medici erano preoccupati e solo in un secondo momento hanno detto ai genitori che il piccolo era nato morto. Ora ovviamente la coppia vuole capire cosa sia realmente accaduto al piccolo, sul cui corpo è stata eseguita l’autopsia.