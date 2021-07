Muore padre 64enne, lascia la moglie e tre figli

PARETE (Lidia e Christian de Angelis) Muore in Brasile, il paretano Luigi Spasiano 64 anni. Una dolorosa notizia arriva in paese, sconvolgendo e addolorando l’intera comunità. Si è spento prematuramente il conosciuto e benvoluto Luigi Spasiano 64 anni di Parete trasferitosi da anni in Brasile per lavoro. L’uomo prematuramente è venuto a mancare all’affetto della moglie Pasqualina Ferriere e dei figli Filomena, Assia e Antonio. I funerali si celebreranno oggi alle 16 presso la Chiesa San Pietro Apostolo a Parete. Tanti i messaggi di addio questo dell’amico Cangiano Claudio “R.I.P. un Grande Amico di tutti e un grande Amico mio, quante volte ci siamo sentiti dal Brasile”