Nazionale Appia “sotto tiro”. Rapinatori “scatenati” nel fine settimana

SANTA MARIA A VICO – Una banda di 4 ladri ha agito a Santa Maria a Vico durante lo scorso weekend. Il primo colpo è stato messo a segno venerdì lungo l’Appia, non lontano dal supermercato Lidl: qui i banditi, giunti a bordo di una moto, hanno rapinato un operaio. La vittima è stata sequestrata per mezz’ora nella sua auto sotto minaccia di un coltellino. I malviventi si sono fatti consegnare un borsello e dei monili per fuggire poi in direzione Arpaia.

Un altro fatto del genere è accaduto vicino alla parrocchia San Nicola Magno, dove un extracomunitario ha scippato il cellulare ad una ragazza, fuggendo poi a piedi. Ancora, due rapine sono state messe a segno in un negozio di generi alimentari e in una tabaccheria: due banditi armati di pistola, secondo la ricostruzione dei commercianti, hanno preteso la consegna degli incassi del giorno. Domenica, è toccato invece ad un distributore di benzina: l’addetto è stato minacciato con una pistola. I 4 malviventi sarebbero stato ripresi da alcune telecamere di sorveglianza.