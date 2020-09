Neonato trovato morto in un’aiuola. Moglie e marito arrestati dai carabinieri

E’ stato un residente a trovare il piccolo con ancora il cordone ombelicale attaccato

REGIONALE – Un neonato è stato trovato morto nella serata di ieri all’interno di un’aiuola di via Roma a Roccapiemonte, un piccolo comune del Salernitano. Il corpicino del piccolo è stato rinvenuto da un residente, mentre si recava al parcheggio per prendere l’auto. Questi ha subito allertato i carabinieri. Sono immediatamente intervenuti i militari della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno, i quali hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio marito e moglie, rispettivamente di 47 e 42 anni. L’uomo si trova al momento al carcere di Salerno, mentre la donna è attualmente in ospedale.

Sono ora in corso le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Roberto Lenza, della Procura di Nocera Inferiore. Stando alle prime ricostruzioni, il neonato aveva poche ore di vita ed è stato ritrovato con il cordone ombelicale ancora attaccato. Sul piccolo sarà effettuata l’autopsia all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, ma a un primo esame è emersa una ferita all’altezza della testa, che potrebbe essere stata fatale per il neonato.

Nel frattempo tutta la comunità di Roccapiemonte è sotto shock per l’accaduto. Il sindaco Carmine Pagano ha indetto una giornata di lutto cittadino e alle ore 18 è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo.