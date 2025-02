Nessuna notizia di Chantal, 15enne scomparsa nel nulla. “Deve prendere farmaci”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il messaggio accorato di una sua professoressa del Liceo Artistico

FALCIANO DEL MASSICO – Nuovi dettagli su Chantal De Lorenzo sono stati diramati per cercare di individuare quanto prima la 15enne, che non dà notizie di sé da giorni.

Pesa 45 chili, è alta 145 cm, ha una corporatura esile. Ha un neo sul lato destro delle labbra, capelli di media lunghezza castano scuro.

Al momento della scomparsa indossava un leggings nero, stivali alti neri e un giubbotto, sempre nero.

È importantissimo trovarla quanto prima in quanto necessita di assumere farmaci.

Chantal si è allontanata dalla comunità di Falciano del Massico presso cui risiedeva (dopo essere stata allontanata dalla famiglia, originaria di Roma, per una brutta storia di violenza domestica). Da giorni il suo cellulare risulta spento e tutti i suoi profili social sono inattivi. Lo scorso 7 febbraio 15enne si sarebbe dovuta recare a scuola in pullman, dove invece non si è mai presentata.

Una docente del Liceo Artistico in cui Chantal studia: “Chantal è una mia dolce studentessa del Liceo Artistico proveniente da Roma. Siamo davvero preoccupati e sentiamo quel senso di impotenza. Speriamo finisca questa angoscia”. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare le forze dell’ordine locali.