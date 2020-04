NEWS sulla Maturità 2020: in una diretta Facebook la ministra Azzolina ha spiegato come si svolgerà. Si comincia il 17 giugno, niente prove scritte

L’Esame di Stato varrà 40 crediti per arrivare al voto finale di 100 e non ci sarà alcuna tesina ma un argomento da cui partire, concordato con i professori e sulle materie d’indirizzo. Prende forma la Maturità 2020 al tempo dell’emergenza Coronavirus, i cui dettagli saranno contenuti in un decreto che sarà presentato nei prossimi giorni ma che il ministro Lucia Azzolina ha anticipato in una intervista in diretta con Skuola.net.

Azzolina conferma che quest’anno non ci saranno le prove scritte (“Avrei scelto Pirandello per il tema d’italiano”), sostituite invece da un maxi-colloquio orale a partire dal prossimo mercoledì 17 giugno.