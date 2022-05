Niente camorra sulle mazzette al CIRA DI CAPUA. Completamente liberi Grassia e Pirozzi

TRENTOLA DUCENTA – I giudici della dodicesima sezione del tribunale di Napoli in sede di Riesame hanno annullato il provvedimento di uno dei Giudici per le indagini preliminari dello stesso tribunale partenopeo, che aveva imposto a Amedeo Grassia, ex assessore a Trentola Ducenta, e Francesco Pirozzi, dipendente del Cira, l’obbligo di dimora nell’ambito dell’ordinanza sulle presunte mazzette versate direttamente o indirettamente dall’imprenditore di Casal di Principe, Sergio Orsi, a due dirigenti del Cira di Capua.

Secondo i giudici del Riesame, sezione speciale del tribunale ordinario con competenza sui provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal giudice per le indagini preliminari, non sussiste l’aggravante camorristica per i due indagati di Trentola, difesi dall’avvocato Mario Griffo.

