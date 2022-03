NOI DI CENTRO. Nominati altri tre Coordinatori Cittadini: Casimiro Golino a Marcianise, Donato Zitiello a San Marco Evangelista e Lello Melchiorre a San Felice a Cancello

COMUNICATO STAMPA – Nominati altri tre Coordinatori Cittadini: Casimiro Golino a Marcianise, Donato Zitiello a San Marco Evangelista e Lello Melchiorre a San Felice a Cancello. On. Iodice: “Persone capaci, autorevoli ed esperte”

Continuano le nomine dei Coordinatori Cittadini per ‘Noi di Centro’. Grazie all’incessante lavoro dell’Onorevole Maria Luigia Iodice, Consigliere regionale e Capogruppo, coadiuvata dal Segretario Regionale Luigi Bosco e dal Segretario Provinciale Orlando de Cristofaro ieri sono stati presentati i Segretari Cittadini Casimiro Golino (Marcianise) già Segretario Politico Cittadino della ‘Margherita’, il Dottore Commercialista Donato Zitiello (San Marco Evangelista) e il Consigliere Comunale Lello Melchiorre (San Felice a Cancello).

“Scendo nuovamente in campo -spiega Casimiro Golino- per la grande stima che nutro nei confronti dell’Onorevole Maria Luigia Iodice. Il mio obiettivo sarà quello di accorciare le distanze tra le Istituzioni ed i cittadini. I marcianisani vanno coinvolti di più dalla politica che, a sua volta, deve compiere un passo in avanti ulteriore per soddisfare i bisogni della comunità”.

“Sono onorato di questa nomina. A parlare è il Dottore Zitiello. Ringrazio la Consigliera Regionale Iodice per la fiducia che ha riposto in me. Sono un Dottore Commercialista e un grande appassionato di politica. Sarò sempre a disposizione del partito e di tutti coloro che vorranno sposare la nostra idea. Credo molto nelle sinergie tra i singoli territori e lavorerò per costruire dei ponti che possano collegare San Marco Evangelista con i comuni limitrofi. Ciò per venire incontro maggiormente alle esigenze dei cittadini”.

“Sono molto contento di far parte di questa famiglia. Spiega il Consigliere Melchiorre. Con l’Onorevole Iodice ci conosciamo da un po’ di tempo e quando mi è stato proposto di diventare Coordinatore Cittadino non ho esitato. Stiamo già lavorando sul territorio allo scopo di far crescere questa ambiziosa formazione. Puntiamo non solo su San Felice a Cancello ma sull’intera Valle di Suessola”.

“Prosegue a gonfie vele -dice il Capogruppo di ‘Noi di Centro’ alla Regione Campania, On. Iodice- il nostro lavoro sul territorio. Casimiro, Donato e Lello sono persone eccellenti. A loro mi lega stima ed affetto. Il movimento sta crescendo ogni giorno di più e questo ci rende felici. Sono convinta che tutti i nostri Coordinatori Cittadini ci daranno un’addizione importantissima perchè capaci, autorevoli ed esperti della materia. Ringrazio, come sempre, per il grande impegno profuso il Segretario Regionale Bosco e il Segretario Provinciale de Cristofaro”.