NOME e FOTO. Si schianta contro il guard rail dopo la serata con gli amici, paura per il manager

Auto distrutta, ma per fortuna solo lievi ferite per il conducente.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Brutta disavventura per fortuna non dal triste epilogo per Fabio Rauso, manager ed organizzatore di eventi di S. Maria C.V. Proprio sulla pagina Facebook Ciò che vedo in città Smcv, è riportata la notizia dello schianto, la scorsa notte, dopo una serata trascorsa in compagnia di amici. Rauso ha pesantemente impattato contro il guard rail distruggendo di fatto tutto il veicolo, risparmiando solo e soltanto il posto del guidatore. Potremmo definirlo un miracolo. L’uomo, infatti, è rimasto ferito lievemente.