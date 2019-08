Sparito nel nulla da martedì, ritrovato Ciro Gragnaniello. ECCO DOV’ERA

CASTEL VOLTURNO (Christian e Lidia de Angelis) – Buone notizie da Castel Volturno: è stato ritrovato, nella serata di ieri, Ciro Gragnaniello. L’uomo, ritrovato a Licola, era in buone condizioni di salute. Gragnaniello come abbiamo scritto non dava notizie di se, da martedì. Grande l’apprensione nel comune casertano per le sorti di Ciro, che come racconta chi lo conosce soffrirebbe di una forte depressione, per cui si è temuto per il peggio. Fortunatamente, grazie al nostro articolo e al passaparola, il 53enne è stato avvistato, riconosciuto e riportato in famiglia.