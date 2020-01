CASTEL VOLTURNO – Saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria del Mare a Villaggio Coppola i funerali di Gaetano Senarcia, poliziotto di 50 anni di Castel Volturno. Senarcia, assistente capo della polizia, in servizio nel commissariato di Pianur,a è deceduto ieri per un malore improvviso. Era in casa da solo e non rispondeva al cellulare. Inutili i soccorsi. Lascia la moglie e due figli.