GUARDA IL VIDEO. “Non sapevo di essere incinta”. L’incredibile storia della mamma casertana finisce su Canale 5

I/ Ha raccontato la sua storia alla trasmissione pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D’Urso, la regina incontrastata degli show pomeridiani che di queste vicende si nutrono

CASERTA – “Ormai pensavo di essere in menopausa, non avevo il ciclo regolare da mesi e quindi non mi sono mai insospettita“.

Inizia così il racconto di Emanuela, la mamma 42enne di Caserta che la scorsa settimana ha dato alla luce Laura, una bellissima bambina di cui la signora non conosceva l’esistenza fino a pochi giorni prima del parto.

Arrivata all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta, alla dona è stato reso noto che quei dolori non erano legati a una presunta cistite, bensì alle doglie, poiché Emanuela aveva raggiunto la 33ª settimana di gravidanza.

In pratica, racconta Emanuela, “sono passata in mezz’ora dal pronto soccorso alla sala operatoria“.

Attualmente la donna non può allattare, in considerazione del fatto che ha mangiato e ha preso medicinali di ogni tipo durante questa gravidanza “nascosta” e quindi il suo latte attualmente non è adatto allo svezzamento della piccola Laura.

