Nonna Anna compie 100 anni. L’abbraccio del paese e gli auguri del sindaco Cioffi

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) – La longeva nonnina di Macerata Campania Anna Attanasio oggi, 7 gennaio, ha compiuto 100 anni. La donna, ha festeggiato con la famiglia (figli, nipoti e pronipoti), e il sindaco Cioffi, il meraviglioso traguardo di raggiungere il secolo di età. Anna visibilmente commossa ha ringraziato per tutta questa attenzione rivoltale e tra palloncini, festoni e una mega torta decorata ha salutato questo record che ha inorgoglito tutta la comunità locale e non solo. La cosa più bella e toccante è che la signora, pur avendo difficoltà deambulatorie, è lucidissima e si è emozionata quando ha capito di aver ospitato esponenti dell’amministrazione comunale a casa sua. Sono quelle persone che sicuramente hanno contribuito alla costruzione dell’Italia, persone che hanno vissuto periodi durissimi come quello della guerra e in parte della Spagnola e ha vissuto anche il Covid.