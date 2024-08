NOTO AVVOCATO precipita dal balcone della sua abitazione e muore

Il drammatico incidente alle prime luci dell’alba di questa mattina

CASERTA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un lutto scuote la città di Caserta e quella di Santa Maria Capua Vetere. Si è spento, Luigi De Pascale, 50 anni, avvocato civilista del Foro di Santa Maria Capua Vetere e residente nel capoluogo.

Il professionista, originario di Santa Maria Capua Vetere, per cause ancora in corso di accertamento sarebbe tragicamente precipitato, questa mattina alle prime luci dell’alba, dal balcone della sua abitazione di Caserta. Scattata la richiesta di soccorso l’equipe medica del 118 giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare la morte del professionista

La salma è stata trasferita all’istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’esame autoptico al fine di stabilire le cause del decesso.

De Pascale lascia la moglie, anche lei avvocato, i due figli, una femminuccia e un maschietto, e i tanti parenti, affranti nel dolore