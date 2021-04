Oggi l’addio a Francesco, morto a 49 anni. Il dolore di un’amica: “Ciao frate’, ci rivedremo un giorno”

PARETE – (Lidia e Christian de Angelis) Oggi l’ultimo saluto a Francesco Vitale, il 49enne operaio morto suicida. Oggi presso la Chiesa di Parete giungerà la salma del 49enne noto e amato operaio che l’altro giorno a Torino dove si trovava per lavoro si è tolto la vita per motivi sentimentali. La comunità è affranta per tale dolorosa e prematura perdita. Franco come tutti lo chiamavano era allegro, simpatico e solare, la sua scomparsa è dolorosa da accettare. Tanti saranno presenti per dargli l’ultimo saluto.

Un’amica Maria T scrive “Voglio ricordarti così..Sempre allegro e sorridente Sempre solare..hai saputo far rimanere a tutti scioccati…. ti conoscono come un uomo lavoratore e sempre disponibile con tutti, un amicone .. E tutti ci chiediamo Pcche’ Francu’ oggi l’ultimo saluto, ti aspettano tutti, perché tutti ti amavano.. E come mi dicevi sempre tu a me ora lo dico io a te ciao u sce’. Ciao frate’ ci rivedremo un giorno, ti ho sempre voluto bene!”