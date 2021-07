CASERTA – Ieri sera dai balconi di via Mazzocchi è stato lanciato un secchio di olio sui ragazzi presenti in strada. I gestori dei locali hanno allertato le forze dell’ordine. La zona è stata messa in sicurezza e l’olio ripulito: era pericoloso anche per i passanti. E’ chiaro che c’è tensione nelle stradine della movida casertana: da tempo i residenti denunciano il caos che si protrae fino a notte fonda.