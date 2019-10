OMICIDIO BRODELLA. Sarebbe stato ucciso su richiesta del boss La Torre. Arresto in carcere per l’ex capo dei Muzzoni

CASERTA (red.cro.) – Un efferato omicidio avvenuto nel 1993 quello di Ferdinando Brodella, uomo ritenuto vicino ai Muzzoni di Sessa Aurunca. Le indagini non si sono mai fermate e in queste ore gli inquirenti hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare proprio al boss dei Muzzoni Mario Esposito, detenuto per altri omicidi ed estorsioni nel carcere di Opera, in provincia di Milano.

Secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe lui l’uomo ad aver premuto il grilletto, su richiesta di Augusto La Torre, al tempo al 41 bis. La Torre chiese ad Esposito di uccidere Brodella, poiché quest’ultimo era ritenuto inaffidabile e pericoloso.