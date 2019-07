Omicidio di CAMORRA. La sentenza: tre ergastoli

SAN MARCELLINO – Il giudice Di Palma del tribunale di Napoli ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato Cristofaro Dell’Aversano, Vincenzo Conte, nas ‘e can e Claudio Giuseppe Virgilio alla pena dell’ergastolo per il tentato omicidio di Raffaele Della Volpe e per l’omicidio di Nicola Villano, detto Zeppetella, avvenuto in un autolavaggio a San Marcelino.

L’omicidio di Raffaele Della Volpe non fu consumato perchè, come abbiamo scritto più volte, questi viaggiava a bordo di un’auto e riuscì a sfuggire all’agguato, anche perchè i killer avevano notato la presenza in macchina della moglie e della figlia di pochi mesi. Fu allora che il gruppo decise di uccidere Villano. I mandanti furono Iovine e Zagaria, gli esecutori materiali Dell’Aversano e Conte, mentre Claudio Giuseppe Virgilio agevolò gli spostamenti del commando di morte.