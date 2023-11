OMICIDIO DI VIA VICO. Per il killer di Gennaro Leone la procura chiede uno “sconto di pena”

CASERTA – E stato escusso oggi in aula un amico di Gabriel Ippolito, accusato dell’omicidio di Gennaro Leone, il 18enne pugile di San Marco Evangelista ucciso la sera del 28 agosto 2021 in via Vico.

Ma la notizia più importante derivante dall’udienza di oggi tenutasi presso la corte d’Assise di Appello di Napoli è che la pubblica accusa, ovvero il procuratore generale, ha chiesto di attribuire alla determinazione della condanna le attenuanti generiche, superiori all’aggravante dei futili motivi, facendo passare la pena da 21 anni e un mese, a 19 anni e un mese.

Gabriel Ippolito, ricordiamo, è stato condannato in primo grado per il reato di omicidio volontario, aggravato da motivi futili e abietti.

Ippolito, maddalonese di origine, residente a Caivano, risponde dell’assassinio del pugile di San Marco Evangelista: il 28 agosto del 2021 sferrò non una, ma due coltellate al suo coetaneo (una delle quali ritenuta fatale).