OMICIDIO FEOLA. Ecco la sentenza per Cusano e Misso

SAN NICOLA LA STRADA – Vincenzo Feola, ex assessore comunale a San Nicola fu ammazzato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, perché aveva deciso di uscire dal Cedic, il consorzio delle aziende di calcestruzzo creato, prima della frattura da Bardellino e Schiavone, che in provincia di Caserta aveva il monopolio della fornitura del materiale per l’edilizia e gestiva tutti gli appalti.

Per questo delitto sono stati già condannati Francesco Bidognetti a 30 anni, Ettore De Angelis a 14 anni, Nicola Panaro e Cipriano D’Alessandro a 12 anni. Mentre oggi hanno ricevuto la sentenza Andrea Cusano e Giuseppe Misso. Per Misso, collaboratore di giustizia, la corte d’Assise di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato un verdetto di condanna a 15 anni, assolto, invece, Andrea Cusano.