OMICIDIO PEZZULLO. La compagna a processo con l’abbreviato

Durante l’udienza che si è tenuta ieri il giudice ha stabilito che sarà nominato, il prossimo mese di marzo, un perito al fine di analizzare e valutare alcune delle ferite riscontrate sul corpo della vittima

VAIRANO PATENORA – Ha chiesto e ottenuto di essere processata con il rito abbreviato, una formula che consente a Rosanna Oliviero, accusata di omicidio preterintenzionale del compagno Rino Pezzullo avvenuto la sera dello scorso 12 giungo 2023 presso la loro abitazione a termine di un litigio che ha avuto inizio per le vie cittadine,

Il giudice, ieri, ha stabilito che sarà nominato un perito al fine di analizzare e valutare alcune ferite riscontrate sul corpo dell’artigiano 46enne. Bisognerà capire se quelle ferite possono aver causato la morte oppure no. Si tornerà in aula il prossimo mese di marzo per la nomina del perito.

Nell’udienza precedente il Pubblico Ministero aveva chiesto la condanna di Oliviero alla pena di 8 anni di reclusione.