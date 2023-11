Opera Sant’Anna pubblica “Ricette scritte con il cuore”. Sabato 25 la presentazione a CASERTA

Frutto della collaborazione tra l’associazione OSA Opera Sant’Anna, lo chef Antonio Papale con gli allievi dell’Istituto ISIS Galileo Ferraris di Caserta ed il “placet” entusiastico della sua dirigente Antonietta Tarantino, la chef stellata Rosanna Marziale e Manuel Lombardi, presidente di Terranostra Campania e i volontari dell’Associazione Opera Sant’Anna

CASERTA – La OSA (Opera Sant’Anna) e La PAM- RetailPro sono lieti di annunciare la pubblicazione di Un Libro di Ricette, che verrà presentato presso la Mensa OSA, via Vico n.77 – Caserta, sabato 25 novembre alle ore 11.

Questo straordinario libro di ricette nasce dal frutto della collaborazione tra l’associazione OSA Opera Sant’Anna, lo chef Antonio Papale con gli allievi dell’Istituto ISIS Galileo Ferraris di Caserta ed il “placet” entusiastico della sua dirigente Antonietta Tarantino, la chef stellata Rosanna Marziale e Manuel Lombardi, presidente di Terranostra Campania e i volontari dell’Associazione Opera Sant’Anna.

Questa raccolta di piatti non è semplicemente una serie di ricette culinarie, ma un manifesto di amore, generosità ed impegno.

Questo libro ci ricorda la bellezza di mettersi al servizio degli altri, ogni ricetta rappresenta un atto di condivisione, un gesto d’amore culinario che nasce dalla passione per il cibo e dalla volontà di fare la differenza. Gli chef e gli allievi coinvolti hanno messo il loro talento al servizio di una nobile causa, altresì il gruppo RetailPro ha dato il pieno sostegno al progetto mettendo a disposizione i prodotti a marchio Pam per realizzare piatti straordinari nonché l’abbinamento ai vini.

Il vero cuore di questa iniziativa è la destinazione dei proventi delle vendite: l’Opera Sant’Anna.

Grazie a tutti quelli che acquisteranno una copia del libro contribuiranno a sostenere questa associazione e le sue iniziative.

È un atto di solidarietà che va oltre la cucina, un modo per rendere il mondo un posto migliore attraverso la condivisione del cibo e dell’amore.

Nelle sfide più grandi della vita, la compassione e l’altruismo possono illuminare il nostro cammino. Spero che, mentre sfogliate queste pagine e cucinate queste ricette, possiate sentire il calore di questa comunità che si è unita per un obiettivo comune: diffondere la bontà attraverso il cibo.

Grazie per essere parte di questa straordinaria avventura culinaria e benefica. Che questo libro sia per tutti non solo una fonte di ispirazione in cucina, ma anche una testimonianza tangibile del potere della gentilezza umana.

Buon appetito e buone azioni.