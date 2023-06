Operaio colpito con una mazza dopo una lite su 3 mila euro: CONDANNATO IMPRENDITORE CASERTANO

SAN FELICE A CANCELLO – Una lite nata per un banale mancato pagamento. Da una parte un operaio 65enne, dall’altra un imprenditore di 44 anni, entrambe residenti a San Felice a Cancello.

L’operaio aveva chiesto con insistenza il pagamento di €3000 per alcuni lavori che lui aveva eseguito, somma che, ovviamente, l’imprenditore non aveva nessuna intenzione di dargli.

Qualche parola di troppo, forse qualche spintone, e l’imprenditore ha reagito in maniera violenta, colpendo il 55enne con degli schiaffi e con una mazzata sulla gamba sinistra, cagionando al suo dipendente lesioni personali non gravi, guaribili in un giorno. Tutto ciò avveniva nel marzo 2020.

L’operaio è stato soccorso e medicato al pronto soccorso territoriale di San Felice a Cancello e, successivamente, ha deciso di presentare denuncia, assistito dal legale Osvaldo Sgambati, per lesioni personali nei confronti dell’imprenditore, difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco.

Alla fine la condanna del giudice monocratico Giovanni Caparco, operante al tribunale di Santa Maria Capua Vetere è arrivata per il 44enne, ora ne ha 47, che ha ricevuto una pena lieve a otto mesi di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale della pena.

Quindi, l’uomo non subirà conseguenze di tipo cautelare rispetto alla sentenza.