Operaio muore schiacciato da un muletto: indagato il dirigente dell’azienda

L’incidente a Gricignano d’Aversa, dove il 39enne, residente a Capodrise, ha perso la vita nella ditta Frigocaserta Srl, di cui era dipendente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CAPODRISE – Il pubblico ministero José Criscuolo, della Procura di Napoli Nord, ha iscritto nel registro degli indagati D.R., manager 44enne per la morte di Pompeo Mezzacapo, l’operaio 39enne di Marcianise e residente a Capodrise, deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro, schiacciato da un muletto, avvenuto l’ultimo dell’anno nello stabilimento della Frigocaserta in via della Stazione a Gricignano d’Aversa. .

E’ fissato per il prossimo 7 gennaio il conferimento dell’incarico ai consulenti che dovranno effettuare l’autopsia sul corpo del povero Pompeo. In quell’occasione anche le parti coinvolte potranno nominare propri periti. I familiari di Mezzacapo sono assistiti dall’avvocato Giuseppe Foglia mentre l’indagato è difeso d’ufficio dall’avvocato Generoso Grasso.