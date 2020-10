CAPUA – E’ in atto da alcune ore la caccia, da parte dei militari della compagnia di Capua, di un uomo sfuggito all’arresto. L’inseguimento delle forze dell’ordine è partito dalla zona di via Roma ed ha proseguito la fuga in via Mezz’Appia, nascondendosi in un edificio.

L’operazione è ancora in atto, ma ancora non è chiaro se siano coinvolte altre persone.