OPERAZIONE MARE SICURO. “Tellinari” scatenati ma quando arriva la Guardia Costiera…

CASTEL VOLTURNO – Beccati dalla guardia costiera, gettano in mare oltre 60 kg di telline e le attrezzature, ma non riescono ad evitare una multa di 2000 euro.

E’ il risultato dell’operazione ‘Mare Sicuro’ della guardia costiera lungo il litorale domizio dove, a seguito di numerose segnalazioni dei bagnanti pervenute alla sala operativa sono stati intercettati due trasgressori.

Un battello dell’ufficio locale marittimo di Castel Volturno, in prossimità della località Varcaturo, ha intercettato una motobarca da pesca professionale intenta a praticare la pesca dei molluschi bivalvi con 2 daghe manuali in una zona riservata alla balneazione.

Stavano pescando tra i bagnanti che cercavano invano di farli desistere dalla loro attività illecita. Alcuni sono stati anche insultati. I pescatori, alla vista del mezzo militare, nel tentativo di eludere i controlli, hanno gettato in mare le attrezzature e le reti contenenti oltre 60 kg di telline. I militari dell’ufficio locale marittimo castellano hanno recuperato il materiale illecito, sanzionando i due trasgressori residenti a Giugliano in Campania e Varcaturo per un importo di 2000 euro.