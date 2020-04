Ora è ufficiale! Anche in Campania saranno obbligatorie le mascherine

“Vogliamo prima produrre e poi distribuire tra i 3 e i 3,5 milioni di mascherine, poi faremo una ordinanza che renderà obbligatorio l’uso di questi dispositivi“. Cosi’ il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta streaming per fare il punto della situazione sull’emergenza Covid-19. “Dalla prossima settimana – spiega – cominciamo a distribuire mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei Comuni se ci viene garantito che verranno distribuite. Dopo una prima distribuzione di massa ai soggetti piu’ deboli, vedremo di arrivare a tutte le famiglie, almeno due mascherine, e poi pensiamo di metterle in vendita nei supermercati e nelle tabaccherie, a prezzo dimezzato rispetto al prezzo di costo. Lo faremo anche per evitare fenomeni speculativi”, aggiunge De Luca.