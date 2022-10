IL VIDEO E LE FOTO. SCHIANTO IN AUTOSTRADA. Auto sbalzata a 200 metri dall’incidente: TRAFFICO IN TILT

Sul posto Anas e polizia stradale

CALVI RISORTA – Arrivano aggiornamenti sul violento incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1 Roma – Napoli, in direzione della capitale.

Come già raccontato nel precedente articolo, l’impatto ha provocato una lunghissima coda di diversi chilometri, con auto in fila nell’attesa che si possa riaprire il passaggio.

C’è ancora riserbo sulle condizioni delle persone rimaste coinvolte nella collisione ma quello che è certo che il violento impatto sbalzato una vettura a oltre 200 metri dal punto dello schianto.

Quindi, si tratta di un incidente violento, che potrebbe aver portato a conseguenze gravi.

Attualmente

nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 4 chilometri di coda in direzione Roma. A chi da Napoli viaggia in direzione Roma si consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS6 “via Casilina” verso Roma, immettersi quindi sulla SS372 “Telesina” e poi sulla SP85 con rientro in A1 a Caianello.