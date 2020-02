ORE 13.29 ESCLUSIVA CASERTACE. LA FOTO LIVE. Blitz dei carabinieri nell’ufficio tecnico del comune di SUCCIVO

SUCCIVO – (g.g.) Dipendesse da noi di CasertaCe, chiuderemmo per editto tutti gli uffici dei comuni di questa provincia. Siamo convinti e siamo pronti a ribadirlo in ogni sede che il 95% di quello che si verifica all’interno di queste autentiche cittadelle del potere dissoluto sia illegale, a partire dalle gare d’appalto e per arrivare all’ultimo cottimo fiduciario e all’ultima somma urgenza.

Questo può voler dire tanto ma può anche significare nulla rispetto a quello che sta accadendo in questi minuti all’interno dell’ufficio tecnico del comune di Succivo, dove i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Aversa stanno realizzando un vero e proprio blitz, finalizzato ad acquisire documenti e informazioni suia lavori di rifacimento dello stadio comunale di Succivo, agendo su mandato della procura della repubblica presso il tribunale di Aversa-Napoli nord.

Insomma, dovremo aspettare un pò, controllando l’evoluzione di queste indagini, per stabilire se l’ufficio tecnico del comune di Succivo faccia parte del 95% dei ladroni impuniti o invece faccia parte di quel 5% appartenente alla tribù delle mosche bianche.