ORE 20.50. LIVE. LUSCIANO ALLE ELEZIONI. Zannini perde un’altra roccaforte. È ufficiale: Mariniello batte la Inviti, voluta da lui e dal sindaco uscente Esposito

Spoglio finito, sono circa 250 i voti di differenza. Alle prime battute dello scrutinio sembrava un testa a testa, con il passare delle ore il candidato del cdx targato Fratelli d’Italia appare sempre più lanciato verso la conquista della fascia tricolore

LUSCIANO – ORE 20.50 – Chiuso lo scrutinio alla fine di un duello serrato. Giuseppe Mariniello, già assessore e consigliere provinciale, ha vinto le elezioni, battendo di poco la sua competitor Dominga Inviti.

La vittoria di Mariniello, in realtà, assume un significato diverso, che va oltre l’identità della suo competitor. Inviti era in etero direzione politica, guidata dal sindaco uscente Nicola Esposito e dal consigliere regionale Giovanni Zannini il quale, dopo aver perso nel pomeriggio Vitulazio, perde una roccaforte importante, sicuramente di pari grado ai comuni di San Cipriano, San Marcellino e Sparanise, anch’essa caduta qualche mese fa, in questo caso ad opera del governo che ne ha decretato lo scioglimento per infiltrazione camorristica.

Lo scarto tra Mariniello e la Inviti è stato di poco più di 250 voti.

LUSCIANO – ORE 20.20 – Dominga Inviti e Giuseppe Mariniello hanno diviso in due la città Lusciano. Possiamo dirlo tranquillamente perché, a una manciata di voti dalla chiusura dello spoglio, 265 preferenze dividono i due candidati.

4237 a 4495. C’è distanza, ma ancora Mariniello non può esultare.

LUSCIANO – ORE 19.55 – Finale al cardiopalma per i destini e le speranze dei candidati sindaci Dominga Inviti e Giuseppe Mariniello.

Dopo una rimonta della candidata legata a Zannini ed Esposito (sindaco uscente), il distacco si è ulteriormente ampliato, con 150 voti che separano i due candidati quando siamo all’84% di schede scrutinate.

LUSCIANO – ORE 19.07 – Siamo al 76% di schede scrutinate e si sta designando un finale thrilling nella corsa a sindaco del comune di Lusciano tra Dominga Inviti e Giuseppe Mariniello.

95 voti. Questo il vantaggio rimasto a Mariniello, con 3760 voti, rispetto ai 3665 a Inviti. La candidata del sindaco uscente Esposito e del consigliere regionale Zannini ha recuperato la bellezza di oltre 450 voti al suo avversario, aprendo una sfida che sembrava ormai chiusa.

LUSCIANO – Dominga Inviti, prima in minoranza, ora candidata sindaca fortemente supportata dal primo cittadino Nicola Esposito e dal consigliere regionale Giovanni Zannini, si trova in svantaggio rispetto al competitor Giuseppe Mariniello.

Su 4 mila e settecento schede scrutinate, 2642 voti vanno a Mariniello, mentre 2082 per la Inviti.

In termini percentuali, quasi alla metà dello spoglio, Mariniello è al 56%, Inviti al 44%.

DOMINGA INVITI – Candidata sindaco

Noi per Lusciano: Carlo Abategiovanni, Debora Antonia Assunto, Giuseppe Borzachiello, Antonella Colucci, Michela D’Agostino, Giuseppe D’Alesio, Vincenzo D’Aversa, Raffaele Esposito, Raffaele Frongillo, Giovanna Gagliardo, Stefania Giglio, Valeria Malepasso, Luciano Pellino, Giacomo Rambone, Maria Santagata, Marco Valentino.

Lusciano Riparte: Maria Pina Cacciapuoti, Rosa Compagnone, Antonio Conte, Maria Teresa Di Ronza, Giuseppina Fresolone, Claudio Grimaldi, Giuseppe Iommelli, Rosario Mallardo, Antonio Manzo, Benito Mottola, Renato Mottola, Maria Panfilla, Luca Pezzella, Stefania Pisani, Paolo Santagata, Rosa Schiavo

Il Girasole: Cristina Grimaldi, Concetta Accardi, Giuseppe Andreozzi, Giovanni Arrichiello, Martina Cante, Umberto Cristofaro, Luigi D’Alessandro, Luigi Fucci, Eufemia Giannetti, Kamila Iwanow, Giuseppe Moccia, Luciano Nugnes, Massimo Nugnes, Luigi Pezone, Luisa Senese, Luisa Viola.

Forza del fare: Massimiliano Angelino, Carlo Arpaia, Armando Bazzicalupo, Salvatore Brunitto, Giovanni Capasso, Anna Cerqua, Filippo Lama, Maria Lama, Marco Fiorillo, Antonella Pezone, Paolo Pezone, Antonio Pirozzi, Antonietta Ragosta, Monica Roberto, Roberto Salzano, Giusy Pina Zagaria.

Lusciano Cresce: Giosi Emanuele Amoroso, Ferdinando Brunitto, Arianna Caso, Antonio Cataldo, Michele d’Arienzo, Antonietta De Marco, Mirko Di Roberto, Nicoletta Fabozzi, Vittorio Guzzavaglia, Martina Manzo, Elvira Nugnes, Antonio Pizzo, Davide Verolla

Insieme per Lusciano: Pietro Borzachiello, Francesco Brunitto, Mary Cacciapuoti, Lavinia Costanzo, Luciano D’Agostino, Grazia Maria D’Alessandro, Annunziata Della Volpe, Luigi Flagiello, Eugenio Gagliardini, Vincenzo Grimaldi, Arianna Lemialdi, Nicola Marino, Cinzia Paciolla, Luciano Palmiero, Antonietta Pastore, Justin Venditto

Idee in Comune: Giuseppe Angeli, Luigia Caiazza, Giovanni Cantone, Angela Conte, Angela Costanzo, Gennaro Costanzo, Pietro Paolo De Simone, Vincenzo Di Grazia, Carlo di Virgilio, Valeria Docimo, Giovanni Fabozzi, Luciano Froncillo, Nicola Iannotti, Teresa Palmiero, Raffaele Sociale, Benedetta Stabile

GIUSEPPE MARINIELLO – Candidato sindaco

Uniti per Lusciano: Maria Consiglia Conte, Luisa Mottola, Vincenzo Gargiulo, Salvatore Pezone, Luigi Tamburrino, Francesco Pietro Motta, Massimo Di Cicco, Raffaele Arzillo, Maria Esposito, Luciano Cristiano, Rosa Granata, Antonietta Pezone, Marianna Mercede, Domenico Verde, Nicola Di Martino, Giovanni Gagliardini.

Sveglia Lusciano: Augusto Abategiovanni, Eva Cantone, Luigi Costanzo, Agostino D’Alessandro, Ivano Elefante, Giuseppina Ferrara, Margherita Fiorito, Gianluca Mottola, Teresa Mottola, Armando Palmiero, Michele Russo, Vincenzina Scellini, Pasquale Venditto, Elena Mottola, Ilaria Boccini, Nicola Pezone

Guarda Lontano Lusciano: Vincenzo Barbato, Francesca Costanzo, Alessandro Costanzo, Stefania Cavallo, Lorenzo Iavarone, Valeria Fagnoni, Maria Moscatiello, Rosario Massa, Annunziata Di Caprio, Attilio Mottola, Giuseppe Nobis, Michele Pirozzi, Luciano Flagiello, Lucia Conte, Nicoletta Fedele, Espedito Pecorario

Uniamo Lusciano: Gennaro Abate, Vincenza Amore, Antonio Cartini, Oreste Castaldo, Giorgio Concilio, Gino D’Aniello, Giuseppe De Cristofaro, Luciano Dell’Aversano Orabona, Enrica Rosa Granieri, Simona Grassia, Giuseppina Marano, Rosanna Mercede, Salvatore Mottola, Francesco Palmiero, Ester Katia Santoro, Vincenzo Spagnuolo.

Riscriviamo Lusciano: Alfonso Di Lauro, Pasquale Brunitto, Rosa Di Cicco, Raffaela Ferrara, Vincenzo Ferraro, Carolina Graniero, Maria Grazia Fonseca, Tatiana Gheorginca, Luciano Vasta, Antonio Verde, Nicola Ponticiello, Maria Salato, Nicola Mottola, Carlo Mangiacapra, Luciano Gargiulo, Melania Fabozzi.

Terra Nostra: Filippo Ciocio, Lugi Abate, Pasqua Di Luciano, Giulia Solla, Nicolina Salvatore, Francesco Pezone, Giovanna Mottola, Teresa Andreozzi, Mario Venditto, Antonella Villano, Mauro Balivo, Luciano Ferrara, Angela Stasino, Luciano Villano, Giuseppe Vassallo, Luciano Mercede.

Obiettivo Comune: Luciano Abate, Antonio Bamundo, Filomena Di Ronza, Giovanni Di Tella, Michele Paolella, Raffaella Di Maro, Melania Mottola, Luigi Costanzo, Giuseppe Musto, Dante Viglione, Francesca Di Maio, Margherita Mariniello, Alessia D’Angelo, Michele Gargiulo, Antonio Grandioso, Mario Tomasino.

Sempre avanti Lusciano: Antonietta Ferrara, Francesca dello Margio, Maria Martone, Giuseppina Di Franco, Rosalba Darioni, Amalia Iorio, Mario Picone, Biagio Errico, Michele Di Virgilio, Agostino Cecere, Gianluigi Nugnes, Clemente Iavarone, Aniello Casoria, Francesco Messina, Donato Fiorenzano, Adele Manna.