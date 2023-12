ORRORE. Cane investito e trascinato per decine di metri, un uomo tenta di salvarlo ma viene aggredito. Arrivano i Carabinieri, ma…

Abbiamo deciso di pubblicare integralmente il racconto resoci da un nostro lettore, perché le sue parole perfettamente descrivono la criticità della situazione in cui versa la zona Ponteselice di Recale, della quale torneremo ad occuparci:

Ieri sera erano le 22:00 circa e mentre stavo uscendo dalla mia proprietà ho visto un’auto che investiva un cane di grossa taglia di colore bianco.

Inizialmente sono rimasto senza parole, perché non mi sarei mai aspettato che uscendo dal cancello avrei mai assistito ad una scena tanto cruenta. Dura da vedere perché l’auto su cui viaggiavano due persone di giovane età (avranno avuto sui 30 anni) ha continuato a camminare per oltre 20 metri. Non appena ho realizzato l’accaduto sono corso verso di loro e non appena si sono resi conto che avevo assistito a tutta alla scena, finalmente, si sono fermati. L’auto in questione è una Peugeot poi presa a noleggio. Il povero cane era rimasto incastrato sotto la macchina e non riusciva a muoversi perdendo tanto sangue dalla bocca.

Allora i due occupanti dell’auto, avevano pensato bene di rimettersi in macchina e proseguire per far uscire il povero malcapitato, a questo punto sono intervenuto dicendo che quella cosa non andava bene perché avrebbe provocato ancora più danni all’animale. A questo punto, visto che i due non demordevano, ho chiesto che venissero allertati i carabinieri. Nell’udire questo, entrambi iniziano ad inveire contro di me verbalmente mentre uno dei due avvicinandosi con fare minaccioso mi ha aggredito fisicamente ed infine spingendomi mi fa cadere a terra. È soltanto grazie all’arrivo di alcuni passanti che sono riusciti ad allontanarli permettendomi di rialzarmi. (Senza il loro aiuto non so cosa sarebbe successo)

Con

l’aiuto di un crick abbiamo alzato l’auto e nella confusione generale il cane è riuscito a divincolarsi e, malandato com’era è scappato via lasciando tracce di sangue.Subito dopo abbiamo provato a cercarlo per prestargli soccorso, ma non siamo riusciti a trovarlo.Alle 23.40 circa è giunta sul posto la pattuglia dei carabinieri di Marcianise.Stamattina verrà presentata una regolare querela.I fatti sono accaduti in via Ponteselice nel territorio di Recale.Più volte abbiamo chiesto che venissero installati dei dossi perché soprattutto di sera le auto sfrecciano a forte velocità. Finora avevano buttato giù pali della luce e muretti. Ora è toccato a quel povero cane, prima o poi qualcuno si farà male.L’amministrazione comunale dovrebbe essere più presente in strade come questa in cui transitano tantissime auto visto che questa strada è uno snodo importante per diversi paesi.Finora solo parole, a quando i fatti?