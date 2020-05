Ospedale di MARCIANISE, ancora ferme l’Oculistica e l’Ortopedia. Incontro con il commissario Lastella

MARCIANISE – Una delegazione di Cittadini in Movimento ha incontrato il commissario prefettizio del Comune di Marcianise, dott. Michele Lastella, e formalizzato la richiesta d’intervento a favore dell’ospedale di Marcianise.

In particolare gli è stato chiesto di intervenire presso la direzione generale dell’ASLCE affinché al più presto si possano rendere attivi i servizi ambulatoriali e chirurgici di Oculistica e di Ortopedia e Traumatologia.

I reparti, trasferiti da Maddaloni, hanno creato un notevole disagio ad una popolazione di circa 250.000 persone, costretta a rivolgersi presso strutture private o all’ospedale di Piedimonte Matese.

Abbiamo chiesto al commissario, dott. Lastella, d’intercedere, nel pieno rispetto delle proprie funzioni di commissario del comune di Marcianise e di vice-prefetto di Caserta, ma anche in considerazione del solerte impegno dimostrato alla soluzione dei problemi amministrativi del comune di Marcianise ed alla capacità di ascolto dei bisogni dei cittadini.

Cittadini in Movimento non intende mollare sull’ospedale di Marcianise. Ora come mai, c’è necessità di risposte alla richiesta di salute.

Questa pandemia ha comprovato le scelleratezze compiute dai nostri governanti nell’ambito della sanità. Sempre più tagli alla sanità pubblica, a favore di interessi privati.

L’ospedale di Marcianise va completato perché, in questo territorio, Terra dei Fuochi, le persone si ammalano più che in altri posti ed hanno bisogno di potersi curare con efficienza e dignità.

Siamo certi dell’operoso intervento del dott. Michele Lastella.

I Delegati

Lorenzo Piccolo

Luigi Diodato