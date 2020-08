OSPEDALETTO COVID A CASERTA. Un’altra indagata in Regione Campania sull’appalto da 18 milioni di euro

CASERTA – Nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli per la realizzazione degli ospedali covid di Terapia intensiva di Napoli, Caserta e Salerno, di cui avete letto nei nostri articoli e per i quali abbiamo scritto centinaia e centinaia di pagine web durante la pandemia (QUI L’ULTIMO ESEMPIO), è indagata anche la dirigente dell’ufficio di gabinetto della giunta regionale della Campania Roberta Santaniello. Il reato che le si contesta è quello di turbativa d’asta ed alla dirigente sono stati sequestrati il telefono cellulare e il computer. Per lo stesso reato sono indagati il consigliere regionale della Campania Luca Cascone, il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanita’ della Regione, Corrado Cuccurullo ed il dirigente dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva. L’attenzione dei pm è sul maxi appalto da 18 milioni per la realizzazione dei centri modulari.